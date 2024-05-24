Balıkesir Dönüşüm Kongresi Başlıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" için geri sayım başladı. 30-31 Mayıs günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak kongrede; Balıkesir'in temel sorunları masaya yatırılarak ortak bir akılla çözümler üretilecek ve söze, karara ve yetkiye Balıkesirliler katılım sağlayacak.

'Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde "Yenilikçi Kentlerden Dirençli Kentlere, Kırsal Kalkınmadan Turizme, Sürdürülebilir Kentsel Planlamadan Kent Kalkınmasında İş Dünyasının Rolüne" kadar birçok farklı başlıkta toplam 10 oturum yapılacak. "Kentsel Planlama, Enerji ve İklim Değişikliği, Sosyal Kalkınma, Kırsal Kalkınma" gibi 10 farklı Çalışma Grubu'nda ise kentin temel sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak. Kongreye; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Prof. Tarık Şengül, Prof. Ruşen Çakır, Prof. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Savaş Zafer Şahin gibi birçok isim katılacak.

Akın: Kongre bütün Balıkesirlilere açık

"Milli mücadelenin kongreler kenti olan Balıkesir'imizde yeni bir başlangıç için

'Balıkesir Dönüşüm Kongresi' düzenliyoruz" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kongreyle ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Kuva-yı Milliye'nin ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ruhuna uygun

'Yeni Bir Balıkesir Vizyonu' ortaya koymak için düzenlediğimiz bu kongrede iki temel hedefimiz var: Birincisi, Balıkesir'in temel sorunlarını masaya yatırmak ve ortak bir akılla çözümler üretmek, ikincisi de söze, karara ve yetkiye Balıkesirlileri katmak istiyoruz.

Hiçbir ayrım yapmadan Balıkesir'in bütün sivil ve kamu kurumlarının davet edildiği bu kongrede herkesi 30-31 Mayıs günlerinde Avlu Kongre ve Kültür merkezine bekliyoruz."

Balıkesir'in geleceği planlanacak

Balıkesir'in geleceğini yine Balıkesirlilerle birlikte planlamayı hedefleyen kongreye hiçbir ayrım gözetmeksizin şehrin bütün aktörleri davet edildi. Kongrede meslek odaları, sendikalar, iş dünyasının temsilcileri, üniversiteler, akademisyenler, STK'lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi birçok aktör, Balıkesir'in dönüşümünü konuşacak.

İmamoğlu ve Yavaş da katılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Planlı Kent Örnekleri" başlıklı oturumunda konuşacaklar. - BALIKESİR