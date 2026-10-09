Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Çantay İlkokulu'nda öğretmenlerle görüştü - Son Dakika
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Çantay İlkokulu'nda öğretmenlerle görüştü

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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Çantay İlkokulu\'nda öğretmenlerle görüştü
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Altıeylül Hasan Basri Çantay İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yönetiminden bilgi aldı. Kal, öğretmenlerle toplantı yapıp görüş ve önerilerini dinledi, yeni dönem için başarılar diledi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Altıeylül Hasan Basri Çantay İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okul idaresinden eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan İl Müdürü Selahattin Kal, daha sonra öğretmenlerle toplantı yaptı. Öğretmenlerle eğitim süreçleri ve yeni eğitim döneminde yürütülecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunan Kal, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Eğitim alanında yürüttükleri özverili çalışmalar dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, yeni eğitim döneminde kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Hasan Basri ÇantayAltıeylülBalıkesirGüncelEğitimYerelSon Dakika

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