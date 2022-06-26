Balıkesir'in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor. - Son Dakika
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Balıkesir'in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor.

26.06.2022 19:31
Balıkesir'in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor.

Balıkesir-Bandırma arasında olan tren seferleri, Pazartesi günü itibarı ile tekrar başlıyor.

Balıkesir-Bandırma arasında olan tren seferleri, Pazartesi günü itibarı ile tekrar başlıyor.

Balıkesir Bandırma arası sefer 1 saat 39 dakika sürecek. Her gün Balıkesir'den Bandırma'ya saat 12: 00 de başlayacak olan seferler, Bandırma'dan Balıkesir'e ise 16: 00 da olacak. Ege Ekspres trenleri ile de irtibat kurulduğundan, Balıkesir'den aktarmalı olarak İzmir ve Eskişehir yönlerine de seferler düzenlenecek. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor. - Son Dakika

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