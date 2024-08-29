Balıkesir Kayalar Köyü Gençleri Köy Yararına Çalışmalara Öncülük Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Kayalar Köyü Gençleri Köy Yararına Çalışmalara Öncülük Ediyor

Balıkesir Kayalar Köyü Gençleri Köy Yararına Çalışmalara Öncülük Ediyor

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Kayalar kırsal mahallesinde yaşayan gençler, köy yararına yapılan çalışmalarda öne çıkıyor. Kayalar köyünde atıl durumda bulunan ilkokula yapılacak çocuk kreşi için gençler işbaşı yaptı. Muhtar Serdar Kıranlı'nın çağrısı üzerine düzenlenen çalışmalarda, dolaplar düzenlendi, sınıf ve okul temizlendi. Muhtar Kıranlı, gençlere teşekkür ederek, köy halkının desteklerini beklediklerini belirtti.

29.08.2024 11:37  Güncelleme: 11:40
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Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Kayalar kırsal mahallesinde yaşayan gençler köy yararına olan çalışmalarda öne çıkıyorlar.

Kayalar köyünde atıl durumda bulunan ilkokula yapılacak çocuk kreşi için Muhtar Serdar Kıranlı'nın çağrısı üzerine köyün gençleri işbaşı yaptı. Kreş yapılacak oda da bulunan dolaplar düzenlendi. Sınıf ve okul temizlendi, çöpler atılırken, çocuk kreş odası deterjanlı su ile temizlendi.

Kayalar Köyü Muhtarı Serdar Kıranlı, köyün gençlerinin her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, Gençlerimiz daha öncede Balya belediyesi ve muhtarlık işbirliği ile düğün salonu, meydan da bulunan park, sağlık evinin temizlenmesi ve boyanması, Köyde bulunan yukarı caminin temizliği için çalıştılar. Gençlerimize teşekkür ederim. Muhtar Kıranlı, sosyal medya hesaplarından bir teşekkür mesajı yayımlayarak, "Kayalar köyü gençliğinin eline, koluna yüreğine sağlık. Gençler ile birlikte yaptığımız 2 günlük çalışma ile açmaya çalıştığımız kreş için okuldaki balyaya ait dolaplar düzenlendi, çöpler atıldı ve kullanacağımız alanlar deterjanlarla yıkandı. çalışmalara devam ediyor. Köy halkımız, muhtarlığımız ve balya belediyesinin katkılarıyla; umarım haftaya kadar denetlemeye hazır olacak. Köy halkımızın da desteklerinizi bekliyoruz. Kreş açma çalışmaları belediyenin okul bölgesine yaptığı temizlik ile başlamış oldu. Değerli halkımızın bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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