Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Valilikte vatandaşları tek tek dinledi - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Valilikte vatandaşları tek tek dinledi

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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Valilikte vatandaşları tek tek dinledi
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kent sakinleriyle Valilikte düzenlenen Vatandaş Buluşması'nda bir araya geldi. Vatandaşların talep, sorun ve beklentilerini dinleyen Ustaoğlu, ilgili birimlerden bilgi alıp çözüm süreçlerinin başlatılması için kurumlara talimat verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında kent sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, farklı konulardaki talep, sorun ve beklentilerini Vali İsmail Ustaoğlu'na doğrudan iletti. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ustaoğlu, kendisine aktarılan konular hakkında ilgili birimlerden bilgi aldı. Ustaoğlu, vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Buluşmada gündeme getirilen konuların takip edilerek sonuçlandırılması için ilgili birimlerin çalışma yürüteceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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