Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Valilikte vatandaşları tek tek dinledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında kent sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, farklı konulardaki talep, sorun ve beklentilerini Vali İsmail Ustaoğlu'na doğrudan iletti. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ustaoğlu, kendisine aktarılan konular hakkında ilgili birimlerden bilgi aldı. Ustaoğlu, vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Buluşmada gündeme getirilen konuların takip edilerek sonuçlandırılması için ilgili birimlerin çalışma yürüteceği bildirildi.