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Balkan Evi yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Balkan Evi yeniden faaliyete geçti

17.12.2021 11:29
Balkan Evi yeniden faaliyete geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Balkan Evi yeniden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Balkan Evi yeniden açıldı.

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonuna bağlı olarak bölgede yaşayan yaklaşık 60 bin kişilik bir topluluğu bünyesinde barındıran ve 1871 yılından bu yana Rumeli'den göçlerle Eskişehir'e gelenlere hizmet veren Balkan Evi tekrar faaliyete geçti. Türkiye çapında faaliyet gösteren Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu ve Eskişehir'deki 12 muhacir derneğini bünyesinde barındıran Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu, küresel salgının yaralarını, tahribatlarını sarmak için çalışmalara başladı.

"Balkan Evi'nde salgından önce pek çok etkinliği düzenliyorduk"

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyfettin Çalışkan, her dernek gibi küresel salgının kendilerini de etkilediğini belirterek, "Tarihi Odunpazarı semtindeki Balkan Evi de salgından nasibini aldı. Balkan Evi'nde salgından önce pek çok etkinliği düzenliyorduk. Topluluğumuz ve hemşerilerimiz ile bir araya geliyorduk. Artık yavaş yavaşta olsa, normalleşme çalışmalarına başladık. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığımız Balkan Evi'ni yeni üyeleri, yeni faaliyetleri ile yeniden açtık. Bünyesinde 12 muhacir derneğini barındıran federasyonumuz kısa bir süre sonra yenilenmiş yüzü ile Eskişehirliler eskisine göre daha güçlü bir şekilde buluşacak" dedi. - ESKİŞEHİR

Balkan Evi yeniden faaliyete geçti
Balkan Evi yeniden faaliyete geçti

Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Muhacir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balkan Evi yeniden faaliyete geçti - Son Dakika


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