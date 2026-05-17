Balon Balığına Dikkat Uyarısı - Son Dakika
17.05.2026 11:32
Balıkçı Kenan Balcı, yaz aylarında balon balığına karşı vatandaşları uyardı, zehirli ve tehlikeli.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'dan yaz ayları öncesi balon balığı konusunda uyarılarda bulundu. Balcı, "Sıcak suları seven ve zehriyle ölümcül tehlike saçan balon balığı, Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı" dedi.

Denizlerimizde biyoçeşitliliği tehdit eden ve insan sağlığı için büyük risk oluşturan istilacı türlerin başında gelen balon balığı, rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu, yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, balon balığının Marmara'da da görülmeye başladığını belirterek çok ciddi uyarılarda bulundu. Balığın jilet gibi keskin dişlerine ve zehirli dikenlerine dikkat çeken Balcı, özellikle yaz aylarında denize girecek vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Dokununca şişiyor"

Balon balığının dış görünüşüyle yanıltıcı olabileceğini ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, vatandaşları şu sözlerle uyardı: "Vatandaşlarımız kıyıda veya denizde gördüklerinde bunu normal bir balık zannedip ellerine alabilirler. Kesinlikle dokunmasınlar. Elinize dikenleri battığı an sizi zehirler. Bu balık normalde sıcak suyu sever. Bu yüzden bugüne kadar hep Ege ve Akdeniz'de yoğun olarak görülüyordu. Ancak küresel iklim değişiklikleriyle birlikte artık Marmara Denizi'nde de balon balığı görülmeye başladı" diye konuştu.

"Dişleri bir teneke kutuyu parçalayacak güçte"

Balon balığının sadece dikenlerinin değil, çene yapısının da inanılmaz bir yıkım gücüne sahip olduğunu belirten Balcı, "Dişleri o kadar kuvvetli ve çene yapısı o kadar güçlü ki, teneke kutuyu bile saniyeler içinde parçalayabiliyor. Yanlışlıkla elinizi kaptırırsanız çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu balığın kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Etinde yüksek oranda toksin (zehir) barındırıyor. Yediğiniz zaman doğrudan zehirler ve geri dönüşü olmayan ölümcül sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte plajların dolacağını hatırlatan yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, son olarak şunları söyledi:

"Özellikle yaz aylarında denize girecek olan vatandaşlarımız, çocuklarına ve kendilerine çok dikkat etsinler. Bilmedikleri, tanımadıkları hiçbir balığa yaklaşmasınlar. Bu balığın şakası yok." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

