Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika
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Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü

03.06.2022 15:28
Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyunda sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyunda sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi. Anne Şehir katılımcıları yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli'nin gözde merkezlerinden biri haline gelen Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi. 'Anne Şehir' katılımcılarının yer aldığı etkinlikte hem çocuklara hem de ailelerine yönelik etkinlikler yapıldı.

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yapılan tüm çalışmalar, her şey sizlerin biraz daha mutlu olması için. İnşallah bu yaptığımız hizmetler ile sizin yaşamınıza kalite getiriyoruzdur, mutluluğunuza mutluluk katıyoruzdur. Daha önce Darıca Millet Bahçesini bitirdik, Balyanoz Koyu Parkını bitirdik. Kadın ve Aile Hizmetleri birimimizin projesi olan Anne Şehir sizler için çok güzel program hazırlamış. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hayatınız her gün daha mutlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyorum" dedikten sonra vatandaşla tek tek sohbet etti. Stantları gezen Başkan Büyükakın, ayrıca çocukların oynadığı oyunlara da eşlik etti. Yeni bir yaşam alanı oluşturulan Balyanoz Koyu Parkında gerçekleşen etkinlikte 4-6 yaş arası çocuklar için çocuk gelişim atölyeleri, sıfır atık geri dönüşüm atölyesi, minik eller atölyesi, aile katılımlı; halat çekme, çuval yarışı, balonla bardak taşıma oyunu ve lastikle bardakları üst üste koyma oyunu gibi parkur yarışmaları düzenlendi. Çocukların eğlencesine eğlence katılan etkinlikte ayrıca farklı yaş gruplarına göre stantlar kuruldu. Kurulan bu stantlarda, tansiyon ve şeker ölçümü, ilkyardım ve kadın sağlığı eğitimi, beslenme danışmanlığı, kilo ve kas ölçümü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi ilgili bilgilendirme ve hizmetler yer aldı.

Etkinliklerin gerçekleştiği Balyanoz Koyu'nda mescit, tenis kortu, kafeterya, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar bulunmakta. Sağlıklı yaşam yürüyüşü ısınma egzersizi ve ardından nefes egzersizi ile başladı. Kemençe eşliğinde Karadeniz türküleri ile şenlenen çocuklar ve aileler halay çekti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar için ikramda da bulunuldu. - KOCAELİ

Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü
Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü
Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü
Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balyanoz Koyu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika

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