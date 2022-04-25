Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti

25.04.2022 19:39

Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafetiBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ramazan ayı etkinlikleri sürerken Kent Konseyi Musiki Topluluğu düzenlediği konserle Bandırmalılara müzik ziyafeti verdi.

Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ramazan ayı etkinlikleri sürerken Kent Konseyi Musiki Topluluğu düzenlediği konserle Bandırmalılara müzik ziyafeti verdi.

Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri içinde Barış Manço Kültür Merkezinde, Kent Konseyi Musiki Topluluğu tarafından Türk Sanat Müziği konseri gerçekleşti. Konserde musiki Topluluğunun seslendirdiği " Bandırmalı Güzelim" şarkısı salondaki coşkuyu arttırırken, dinleyiciler şarkıyı ayakta alkışladı. Bandırmalı müzikseverlerlerin büyük ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Konser sonunda Bandırma Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, Şef Verda Dönmez'e plaket takdim etti.

Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti
Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti
Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti
Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti

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Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi, Musiki, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti - Son Dakika


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