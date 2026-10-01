Bandırma'da okul servis çalışanları trafik güvenliği eğitiminde buluştu. - Son Dakika
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Bandırma'da okul servis çalışanları trafik güvenliği eğitiminde buluştu.

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Bandırma\'da okul servis çalışanları trafik güvenliği eğitiminde buluştu.
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Bandırma'da okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik güvenliği farkındalığını artırmak için eğitim düzenlendi. Programda güvenliğin önemi vurgulandı, Başkan Osman Çapar ve yönetim emeği geçenlere teşekkür etti.

Bandırma'da okul servis araçlarında görev yapan şoförler ile rehber personele yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla eğitim düzenlendi.

Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, okul servis araçlarında görev yapan şoför ve rehber personelin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Mesleğin itibarının ve verilen hizmetin kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen programda, okul servis taşımacılığında güvenliğin önemi vurgulandı.

Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Çapar ve Yönetim Kurulu, eğitim programının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
GüvenlikTrafikRehberGüncelEğitimYerelSon Dakika

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