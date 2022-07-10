Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

10.07.2022 00:19
Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

- Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramının 1. günü gece başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

- Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramının 1. günü gece başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Müdürlüğünün yazılı uyarısı ve AFAD tarafından vatandaşlara SMS yolu ile uyarılarda bulunuldu. Güne güneşli bir havayla başlayan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve şiddetli gök gürültüsüne hazırlıksız yakalandı. 1 saat kadar süren yağış etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken ilçenin ana caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YORUMLAR
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BALIKESİR - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi BALIKESİR - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Kurbanlıkların sokakta kesiminin yasaklanması satışları olumsuz etkiliyor Kurbanlıkların sokakta kesiminin yasaklanması satışları olumsuz etkiliyor
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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