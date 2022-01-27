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Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi

27.01.2022 16:44
Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odasının yaptığı Olağan Genel Kurulunda seçimlere tek liste giren 20 yıllık başkan Eyüp İl, yeniden Oda Başkanı seçildi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odasının yaptığı Olağan Genel Kurulunda seçimlere tek liste giren 20 yıllık başkan Eyüp İl, yeniden Oda Başkanı seçildi.

Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odasının Olağan Genel Kurulu Belediye Santral Kültür Merkezinde yapıldı. Genel Kurula Balıkesir Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili Hayri Özden, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Metin, Edincik Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Sivaslı, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici, Berberler Odası Başkanı Hasan Gündoğan, Kahveciler Odası Başkan Vekili Bilal Avcı ve oda üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Birlik Başkan Vekili Hayri Özden' in yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet, Denetim ve Gelir gider raporu okunarak üyelerin oyuna sunuldu yapılan oylamada raporlar oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada, Yönetim oy birliği ile ibra edildi. Genel Kurulda daha sonra seçimlere geçildi. Seçimlere başka aday olamadığı için Oda Başkanı Eyüp İl ' in listesi ile tek liste gidildi. Yapılan seçimlerde 20 Yıılık Oda Başkanı Eyüp İl, yeniden başkan seçildi. İl Başkanlığındaki Yönetim kurulu Halil Çakır, Kadir Baran, Selçuk Uzgur, Fikret Taş, Yakup Apaydın, Doğan Karakuzu' dan oluşuyor. Genel Kurul sonunda Balkan Eyüp İl üyelere kısa bir konuşma yaparakj teşekkür etti. Genel Kurulda ayrıca oda üyesi olup ebediyete intikal eden üyeler için Lokma hayrı düzenlendi. - BALIKESİR

Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi
Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi
Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi
Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi
Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi

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Balıkesir, Kredi, Esnaf, Eyüp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bandırma Elektrikçiler Odasında İl O birliği ile yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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