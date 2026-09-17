Bandırma'nın kurtuluşunun 104. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda törenle kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'nın kurtuluşunun 104. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda törenle kutlandı

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Bandırma\'nın kurtuluşunun 104. yılı Cumhuriyet Meydanı\'nda törenle kutlandı
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Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı ve Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı; program çelenk sunumu, tören geçişi ve anma etkinlikleriyle tamamlandı.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı ve Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Cumhuriyet Caddesi'nde tören geçişi gerçekleştirildi.

Bandırma'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Orhun Atasever'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

-Cumhuriyet Caddesi'nde tören geçişi

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden programda Kaymakam Recep Öztürk, Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Garnizon Komutanı Orhun Atasever, vatandaşları selamlayarak kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, şiirler okundu. Bandırma Belediyesi halkoyunları ekibi tarafından zeybek gösterisi sunuldu. Balıkesir Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı bandosu eşliğinde bayrak ve flamalar, askeri birlikler, okullar ve kamu araçları geçiş yaptı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konuşmasında 17 Eylül'ün kentin tarihindeki önemine dikkat çekerek, kurtuluşun özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olduğunu belirtti. Mirza, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını minnetle andı.

Son Kurşun Anıtı'nda anma programı

Kutlamalar, Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı'nda düzenlenen anma programıyla devam etti. Bandırma protokolü tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende manga tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Sunullah Camii Müezzini Ali Şener'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Dr. Yunus Acar tarafından dua edildi. Program, katılımcılara pilav ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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