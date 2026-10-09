Bandırmalı balıkçı Bozcaada açıklarında 15 kilogramlık dev kalamar yakaladı - Son Dakika
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Bandırmalı balıkçı Bozcaada açıklarında 15 kilogramlık dev kalamar yakaladı

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Bandırmalı balıkçı Bozcaada açıklarında 15 kilogramlık dev kalamar yakaladı
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Bandırmalı bir balıkçı, Bozcaada açıklarında 15 kilogram ağırlığında dev kalamar yakaladı. Odunluk İskelesi'nden alınan kalamar Bandırma Balık Hali'ne getirildi; kilosu bin liradan satışa sunulacak, büyüklüğü esnafın dikkatini çekti.

Bozcaada açıklarında avlanan Bandırmalı balıkçı, 15 kilogram ağırlığında dev kalamar yakaladı. Bandırma Balık Hali'ne getirilen kalamarın kilosunun bin liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Bozcaada açıklarında avlanan Bandırmalı bir balıkçı tarafından yakalanan 15 kilogramlık dev kalamar, Odunluk İskelesi'nden alınarak Bandırma'ya getirildi. Kalamar, daha sonra Bandırma Balık Hali'ne ulaştırıldı.

Bandırma Balık Hali'nde çalışan balıkçı esnafı Sezgin Acar, kalamarın büyüklüğünün dikkat çektiğini belirterek, "43 yaşındayım, ilk defa böyle kalamar görüyorum" dedi.

Yaklaşık 15 kilogramağırlığındaki dev kalamarın kilosunun bin liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

Bandırmalı balıkçının Bozcaada açıklarında yakaladığı 15 kilogramlık dev kalamar, büyüklüğüyle balıkçı esnafının da dikkatini çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırmalı balıkçı Bozcaada açıklarında 15 kilogramlık dev kalamar yakaladı - Son Dakika
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