Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti - Son Dakika

55 yaşındaki anne Hatice Akarsu'nun pankreas kanseri olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. - BARTIN

Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu vefat etti.

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