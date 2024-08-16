Bartın 2023 yılında 13 bin 197 iç göç aldı - Son Dakika
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Bartın 2023 yılında 13 bin 197 iç göç aldı

Bartın 2023 yılında 13 bin 197 iç göç aldı

Bartın ilinin 2023 yılında aldığı iç göç miktarı 13 bin 197 olarak açıklandı. İç göçler arasında en fazla göç nedeni 'Hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç' oldu. Bartın, İstanbul'dan en fazla göç alan il oldu.

16.08.2024 12:31
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Bartın 2023 yılında aldığı iç göç 13 bin 197 oldu.

Aldığı iç göç içinde "Hane/ aile fertlerinden birine bağımlı göç" nedeniyle göçler 2 bin 455 ile ilk sırada yer aldı. 2023 yılında verdiği iç göç 8 bin 926 oldu. Verdiği iç göç içinde "eğitim" nedeniyle göçler 2 bin 726 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bartın il dışından en fazla göçü İstanbul'dan aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi' (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına göre, 2023 yılında Bartın'n aldığı göç 13 bin 197 olurken, 8 bin 926 kişi de diğer illere göç etti.

Karabük, en fazla göçü 2 bin 772 kişi ile İstanbul'a verdi. Bu ili sırasıyla bin 874 kişi ile Ankara, 780 kişi ile Zonguldak ve 744 kişi ile Kocaeli takip etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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