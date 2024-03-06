Başiskele Belediyesi, Budama İşleminden Elde Edilen Odunlarla Yakacak Yardımı Yaptı

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Başiskele Belediyesi, her sene olduğu gibi bu kış aylarında da budama işleminden elde edilen odunlarla dar gelirli ailelere yakacak yardımı yaptı.

Başiskele genelinde ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan, trafik güvenliğini tehdit eden, rüzgar ve fırtınadan yıkılan ağaçları yıl içerisinde periyodik olarak budayan Başiskele Belediyesi, budama işleminden elde edilen odunları israf etmeyerek hem ekonomiye kazandırıyor hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yürütülen budama çalışmaları neticesinde ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle elde edilen odunlar, belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Ekiplerce küçük parçalar halinde kesilen ve çuvallara konan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin evlerine kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim ediliyor. - KOCAELİ