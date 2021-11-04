Başiskele Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Başiskele Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi meclis salonunda Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında toplanan meclis, açılış ve yoklamayla başladı. Başiskele Belediyesi'nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan karar tutanağı oylanarak kabul edildi. Meclis toplantısında 11 madde görüşüldü. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından Yasin Özlü, meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Başkan Özlü, konuşmasının sonunda katılımlarından ve katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların Başiskele'ye hayırlı olmasını diledi. - KOCAELİ