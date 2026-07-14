Başiskele Sahilinde çocuklara özel yaz etkinlikleri düzenlendi

Başiskele'de yaz aylarını değerlendirmek amacıyla çocuklara yönelik "Haydi Başiskele Sahile" etkinlikleri düzenlendi.

İlçe sahilini daha aktif kullanmak ve vatandaşları bir araya getirmek amacıyla organize edilen yaz etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında hafta sonu Başiskele Sahili'ndeki kaykay pisti yanında çocuklara yönelik özel program gerçekleştirildi. Ailelerin ilgi gösterdiği alanda çocuklar için şişme oyun grupları kuruldu.

Programda sahne alan animatörler tarafından jonglörlük ve akrobasi gösterileri sunuldu. Oyun alanlarında vakit geçiren ve gösterileri izleyen çocuklara belediye ekipleri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. "Haydi Başiskele Sahile" etkinliklerinin yaz mevsimi boyunca farklı programlarla devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ