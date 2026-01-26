Başiskele\'de tarıyıl tatilinde öğrencilerin adresi Kitaphane

Başiskele'de kapasitesi artırılan Kitaphane, yarıyıl tatilinde de öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Tatili daha kaliteli geçirmek isteyen öğrenciler, Başiskele Belediyesince ilçeye kazandırılan Kitaphane'de ders çalışmayı ve kitap okumayı tercih ediyor. Yeni katın açılmasıyla birlikte oturma kapasitesi 102 kişi daha artırılan Kitaphane, aynı anda daha fazla öğrenciye hizmet verebilir hale geldi.

Özellikle sınavlara hazırlanan gençler, genişleyen çalışma alanları sayesinde yarıyıl tatilini planlı ve verimli şekilde değerlendiriyor. Zengin kitap arşivi ve dijital kütüphane imkanlarıyla dikkat çeken Kitaphane, öğrencilerin hem akademik gelişimlerine hem de okuma alışkanlıklarına katkı sağlıyor. - KOCAELİ