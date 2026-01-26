Başiskele'de tarıyıl tatilinde öğrencilerin adresi Kitaphane - Son Dakika
Başiskele'de tarıyıl tatilinde öğrencilerin adresi Kitaphane

26.01.2026 10:56  Güncelleme: 10:58
Kapacitesi artırılan Başiskele Kitaphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni kat sayesinde daha fazla öğrenciye hizmet verebilen Kitaphane, zengin kitap arşivi ve dijital kütüphane imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Başiskele'de kapasitesi artırılan Kitaphane, yarıyıl tatilinde de öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Tatili daha kaliteli geçirmek isteyen öğrenciler, Başiskele Belediyesince ilçeye kazandırılan Kitaphane'de ders çalışmayı ve kitap okumayı tercih ediyor. Yeni katın açılmasıyla birlikte oturma kapasitesi 102 kişi daha artırılan Kitaphane, aynı anda daha fazla öğrenciye hizmet verebilir hale geldi.

Özellikle sınavlara hazırlanan gençler, genişleyen çalışma alanları sayesinde yarıyıl tatilini planlı ve verimli şekilde değerlendiriyor. Zengin kitap arşivi ve dijital kütüphane imkanlarıyla dikkat çeken Kitaphane, öğrencilerin hem akademik gelişimlerine hem de okuma alışkanlıklarına katkı sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
