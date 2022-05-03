Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu - Son Dakika
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Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu

03.05.2022 20:38
Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu

Başiskele'de 24. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı yoğun katılımla gerçekleşirken vatandaşlar hep birlikte bayramlaştı.

Başiskele'de 24. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı yoğun katılımla gerçekleşirken vatandaşlar hep birlikte bayramlaştı.

Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi koordinesinde Barbaros Semt Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Necip Çakmak, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Çakmak ve Başkan Özlü, bayramlaşma programına katılım gösteren herkes ile tokalaşarak bayramlaştılar. Başkan Özlü, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Program sonunda Başiskeleliler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu
Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu
Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu
Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu

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Başiskele ile Vareş kenti kardeş şehir oldu Başiskele ile Vareş kenti kardeş şehir oldu

Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu - Son Dakika


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