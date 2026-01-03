Başkan Akın, emektar vatandaşın sesini duydu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026 yılında tek beklentisinin "soğuktan korunabileceği bir yer" olduğunu söyleyen emektar ayakkabı boyacısı vatandaşın sesini duydu. Büyükşehir ekiplerini harekete geçiren Akın'ın talimatıyla emekçi vatandaşın çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gerekli süreç başlatıldı.

Balıkesir'de kışın zorlu hava şartlarına rağmen geçimini sokakta ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan bir vatandaşın yerel basına yansıyan zorlu yaşam hikayesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Konuya kayıtsız kalmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, emekçi vatandaşın yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için ekiplere talimat verdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte yaşayan her bir vatandaşın sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına kavuşması için tüm imkanları seferber eden Akın, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için gerçekleşen çalışmaların da bizzat takipçisi oldu.

"Benim hemşerim soğukta üşürken ben ısınamam"

Kışın zorlu hava şartlarında dışarda, üşüyen ve kimsesiz hiçbir vatandaşı bırakmamakta kararlı olduklarını dile getiren Başkan Akın, "Bu zorlu kış şartlarında tüm vatandaşlarımıza ulaşmak, onların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Vatandaşımızın derdi, bizim derdimizdir. Daima bu bilinçle hareket ediyoruz. Yerel basınımızda yer alan hikayesiyle yüreğimize işleyen hemşehrimiz için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Benim hemşehrim soğukta üşürken ben ısınamam. Talimatı verdim. Ekip arkadaşlarım, emekçi vatandaşımızın şartlarını iyileştirmek için çalışmalara başladılar. Şehrimizde soğuklarda ihtiyacı olan, destek isteyen tüm vatandaşlarımız 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezimiz üzerinden bize ulaşarak talep oluşturabilirler. Balıkesir'de hiçbir vatandaşımız yalnız değil, biz varız" ifadelerini kullandı.

Başkan Akın'ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilgili birim yetkilileri, vatandaşın bulunduğu noktaya giderek birebir görüşme gerçekleştirdi. Soğuk hava şartlarında çalışmanın zorluğunu dile getiren vatandaşın daha sağlıklı ve insani şartlarda hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kendisine iletildi. Ekipler, Başkan Akın'ın selamlarını da ileterek, talebin kısa sürede çözüme kavuşturulması adına çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Emektar Vatandaştan Başkan Akın'a teşekkür

Kısa sürede gerçekleşen ziyaret ve çözüm odaklı yaklaşım karşısında duygulanan emekçi vatandaş, sesinin bu denli hızlı duyulmasından dolayı şaşırdığını ve mutluluk yaşadığını ifade etti. Başkan Akın'ın konuya bizzat dikkate almasından dolayı onur duyduğunu belirten vatandaş, "Bu soğukta içimizi ısıtan bir haber aldım. Başkanımız Ahmet Akın'dan Allah razı olsun, bizi sahipsiz bırakmadı, sesimi duydu" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla kentte kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi de halkın taleplerini en kısa zamanda çözüme kavuşturmak için 7/24 hizmet veriyor. - BALIKESİR