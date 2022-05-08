Başkan Akman'dan anlamlı 'Anneler Günü' ziyareti - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, evlerinde ziyaret ettiği yaşlı, kimsesiz ve engelli annelerine çiçek vererek günlerini tebrik etti.

Sabah saatlerinden itibaren Beyüzümü, Akköprü, İstasyon ve Abdurrahmangazi mahallelerinde oturan yaşlı, kimsesiz ve engelli annelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Akman, annelerin ellerini öperek 'Anneler Günü'nü tebrik etti. Başkan Akman, "Cennet'i ayaklarının altında taşıyan en kıymetlimiz annelerimizi sadece 'Anneler Günü'nde değil her zaman hatırlamalıyız. Anneler o kadar değerlidir ki onun merhametini, şefkatini ve sevgisini hiç kimsede bulamayız. Onlar bizler için gecesini gündüzüne katan, yemeden yediren, giymeden giydiren, uykusunu ve rahatını evladı için feda eden en fedakar, cefakar insanlardır" dedi.

Gittiği her evde oturarak annelerle sohbet eden Başkan Akman, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Çiçek ve çeşitli hediyeler de takdim ederek annelerin gönlüne dokunan Başkan Akman, annelerden bol bol hayır duaları aldı. - VAN