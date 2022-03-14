Başkan Altıkulaç, Bakan Kurum'u ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Altıkulaç, Bakan Kurum'u ziyaret etti

14.03.2022 18:11
Başkan Altıkulaç, Bakan Kurum'u ziyaret etti

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçesi hakkında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Bakan Kurum'a bilgiler veren Başkan Altıkulaç, aynı zamanda yeni yatırımlar içinde destek istedi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Altıkulaç, "Milletvekilimiz, İl Genel Meclisi Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte Sayın Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Her daim bizleri yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ederim" dedi. - KASTAMONU

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Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

İklim Değişikliği, Engin Altıkulaç, Murat Kurum, Devrekani, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Altıkulaç, Bakan Kurum'u ziyaret etti - Son Dakika


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