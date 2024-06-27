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Başkan Aras Patara plajında at bindi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla'nın Seydikemer ilçesinde belediye, kaymakamlık ziyaretinden sonra muhtarlar, esnaf ve kooperatiflerle bir araya geldi. Seydikemer'in Kumluova, Karadere, Eşen Mahallelerinde de vatandaşlarla buluşan Başkan Aras yoğun programı sonrasında Kumluova Karadere Patara Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, plajda yaptığı incelemelerde bölgenin turistik potansiyelini ve mevcut durumunu değerlendirdi. Vatandaşlarla birebir sohbet eden Aras, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan plajda ata binmesini istedi. Vatandaşların taleplerini geri çevirmeyen Başkan Aras'ın at üzerinde plajda gezdiği anlar renkli görüntülere sahne olurken, plajdaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Aras, daha sonra plajdaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Fotoğraf çekimleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Aras, dilek ve şikayetleri dinledi.