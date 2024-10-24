Başkan Aras, Yeşilay Muğla Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Aras, Yeşilay Muğla Şubesini Ziyaret Etti

Başkan Aras, Yeşilay Muğla Şubesini Ziyaret Etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şubesi'ni ziyaret etti. Gençlere yönelik projelerine destek vereceklerini belirten Aras, Yeşilay'ın toplumda kötü alışkanlıklarla mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

24.10.2024 15:44  Güncelleme: 15:46
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür ile bir araya gelen Başkan Aras, Muğla'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Aras; "Yeşilay'ın yerel yönetimler olarak bizler her zaman yanındayız"

Yeşilay'ın gençlere yönelik yaptığı projeler ve eğitim programlarının toplumun geleceği açısından büyük bir değer taşıdığını ifade eden Aras, belediye olarak bu tür projelere her zaman destek vereceklerini söyledi.

Başkan Aras; "Ülkemizin geleceği, bizlerin de en büyük güvencesi gençlerimizin topluma yararlı bireyler olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması için çalışan Yeşilay'ın Muğla şubesini ziyaret ettim. Tüm kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için kurulan Yeşilay'a özellikle son yıllarda büyük görev düşüyor. Madde bağımlılığından teknoloji bağımlılığına her konuda toplumumuzun yanında olan Yeşilay'ın yerel yönetimler olarak bizler her zaman yanındayız" dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ziyaretleri için teşekkür ederek belediyeler ile birlikte ortak çalışmalar yaparak vatandaşlar için daha çok proje üretebileceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aras, Yeşilay Muğla Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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