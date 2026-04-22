Başkan Arıcı\'dan 23 Nisan Mesajı: "Geleceğin aydınlık yüzü, bugünün çocuklarıdır"

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Arıcı, mesajında, "23 Nisan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve geleceğin sahibi olan çocuklarımıza armağan ettiği tarihi bir gündür. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleceğin aydınlık yüzünün, bugünün çocukları olduğunun altını çizen Başkan Arıcı, "Çocuklarımızın güven içerisinde, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Onların neşesi, bizim gücümüzdür" dedi.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Arıcı, "Bayramımız kutlu olsun. Yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımıza barış, kardeşlik ve sevgi dolu yarınlar diliyorum" dedi. - AYDIN