Başkan Aşgın, Gençlerle Buluşarak Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aşgın, Gençlerle Buluşarak Taleplerini Dinledi

Başkan Aşgın, Gençlerle Buluşarak Taleplerini Dinledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumlu Obası'nda gençlerle bir araya gelerek onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Başkan Aşgın, gençlerin başarıya ulaşmaları için hedef koymalarını tavsiye etti.

13.12.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumlu Obası'nda buluştuğu gençlerin talep ve önerilerini dinleyip, sorulara cevap verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aşgın bu kez Çorumlu Obası'nda gençleri ağırladı. Şehre hizmetkar olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aşgın "Bizim tek derdimiz şehrimize faydalı işler yapabilmek. Derdimizi seviyoruz, şehrimizi seviyoruz" dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Aşgın, başarıya giden yolun hedef koymak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaktan geçtiğini belirterek, "Mutlaka kendinize bir hedef seçin" dedi.

Başkan Aşgın konuşmasınına ardından gençlerin talep ve önerilerini dinledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aşgın, Gençlerle Buluşarak Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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