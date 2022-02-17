Başkan Atabay esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Altınkum Mahallesi esnafları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik politikasını benimseyen, görevini makamında değil sahada sürdürerek vatandaşlar ile birebir iletişim kuran Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Altınkum Mahallesi esnafları ile bir araya geldi. Esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Atabay, çözüm noktasında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Atabay, esnaflara turizm sezonu öncesinde Altınkum Mahallesi'nde gerçekleştirecekleri çalışmaların hızlanacağı sözünü verdi.

Başkan Atabay, esnaf ziyaretlerinin ardından Altınkum Mahallesi'nde Didim Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Atabay, "Turizm sezonuna sayılı günler kala Didim'in dört bir yanında çalışmalarımızı arttırdık. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyor, Didim'i daha güzel bir kent haline getirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN