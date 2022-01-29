Başkan Ataç spor kulübü ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, spor kulübü ve mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kentte faaliyet gösteren spor kulüpleri ve mahalle temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Dt. Ataç, Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Hünerlier ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette kulüp faaliyetleri hakkında bilgi veren Hünerlier, Ataç'a spor kulüplerinin ve sporcuların her zaman yanında olmasından dolayı teşekkür etti. Ziyaret, Hünerlier'in Ataç'a üstünde isminin yazılı olduğu Demirspor forması hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Mahalle temsilcilerinden Ataç'a teşekkür

Son olarak CHP Ertuğrulgazi Mahallesi temsilcileri Ekrem Oğuz ve Olcay Aksoy, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Mahalledeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette mahalle temsilcileri, gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü Ataç'a teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, konuklarına çalışmalarında başarılar diledi. Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Turgut Doğandor'un da yer aldığı buluşma, çektirilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR