Başkan Ataç'tan 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Ataç'tan 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Mesajı

Başkan Ataç\'tan 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Alzheimer hastalarına yönelik hizmet verdiklerini ve yeni bir konukevinin açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu.

20.09.2024 13:51  Güncelleme: 13:58
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Alzheimer'ın çağımızın hastalığı olduğunu belirterek, "Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevimizle hastaların ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 21 Eylül Alzheimer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile hastalara ve yakınlarına destek olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Başkan Ataç, "Amacımız, Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olabilmek. Çünkü Alzheimer hastalarımızın bakımı gerçekten kolay değildir. Burada kalan hastalarımız, işinde uzman personel gözetiminde yaşamlarına devam ediyor. Hastalarımız, burada yaptıkları çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor. Sosyalleştiklerinde ise hastalıklarının daha kötüye gitmesinin engellendiğine şahit oluyoruz. Böyle bir yer Türkiye'de ilk ve tek noktalardan bir tanesidir. Bugüne kadar misafir ettiğimiz hasta sayımız 334 oldu ve böyle bir merkezimiz olduğu için büyük gurur duyuyoruz. Burada bizim için en güzel şey de hasta yakınlarının memnuniyetlerini ifade etmeleri. Bunun mutluluğu ve huzuru, paha biçilemez bir duygu. Tepebaşı Belediyesi'nin 5 olan Alzheimer Konukevi'nin sayısını 6'ya yükseltiyoruz. 23 Eylül Pazartesi günü açılışını gerçekleştireceğimiz 6'ncı konukevimizle daha çok hastaya hizmet vereceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ataç'tan 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Mesajı - Son Dakika

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