Başkan Aygün'den gençlere: "Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez" - Son Dakika
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Başkan Aygün'den gençlere: "Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez"

09.06.2022 11:34
Başkan Aygün'den gençlere: "Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez"

Ata Sporları Federasyonu'nun Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlediği etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçmişini bilmeyenin geleceğini tayin edemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Ata Sporları Federasyonu'nun Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlediği etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçmişini bilmeyenin geleceğini tayin edemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza tarihimizi çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız" dedi.

Zeki Aygün, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği etkinliğe katılarak, öğrenciler ile bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçmişini bilmeyenin geleceğini tayin edemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza tarihimizi çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız. Bu noktada bugün icra edeceğimiz ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımız" dedi.

Başkan Aygün, mezun olacak olan tüm öğrencileri tebrik ederek, üniversite sınavında başarılar diledi. - KOCAELİ

Başkan Aygün'den gençlere: Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez
Başkan Aygün'den gençlere: Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez
Başkan Aygün'den gençlere: Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez
Başkan Aygün'den gençlere: Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Zeki Aygün, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aygün'den gençlere: 'Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez' - Son Dakika

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