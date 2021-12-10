Üye Girişi
Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması - Son Dakika

Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması

10.12.2021 23:11

Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı öngörülen ve kuzey kale surları bölgesinden geçirilecek olan Sinop Çevre Yolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması

SİNOP - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı öngörülen ve kuzey kale surları bölgesinden geçirilecek olan Sinop Çevre Yolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ayhan, viyadüklü çözüm yerine Aslan Mahallesinin kentsel dönüşüme sokulup, çevre yolunun bu güzergahtan geçirilerek, kenti yeni ve modern bir görünüme kavuşturmanın mümkün olacağını vurguladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan; "Evet bir çevre yolu projesi bizimde var. Bakanlığında var. Ulaştırma Altyapı Bakanlığının da var. Fakat bizim çevre yolu projemizle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çevre projesi aynı proje değil. Bizim çevre yolu projemiz tarihi kale surlarının içinden geçiyor. Bakanlığın projesi daha çok ham olmakla birlikte tarihi kale surlarının kuzeyinden, denizden geçiyor bakanlığın projesi kültür merkezinin önündeki kavşaktan 20 ayaklı bir viyadükle deniz kıyısına iniyor. Denizden kale surlarından 100 metre uzaklıkta deniz seviyesini 6 metre yükseklikte bir yolla meteoroloji istasyonunun önüne kadar gidiyor. Meteoroloji istasyonunun önünden tekrar dik bir viyadükle 18-20 ayaklı bir viyadükle tekrar karaya bağlanıyor. Yani bizim kale surlarımızın önünde şöyle 6 metre yüksekliğinde bir kütle. Şimdi bizim kale surlarımızın yüksekliği 10 metre. Siz şimdi 10 metrelik kale surlarının önüne 6 metre yol yapınca ortada bir çukur oluşuyor. Burası doldurulacak mı ne olacak? Bu tarihi kale surları viyadüğün altında mı kalacak bu ciddi bir sıkıntı. Bizde diyoruz ki bizim Sinop'ta kentsel dönüşümle çözeceğimiz bir proje daha var "dedi.

"Sinop'un birçok derdine derman olacak bir proje Aslan mahallesinde kentsel dönüşüm"

Başkan Ayhan; "Sinop için Sinop'un birçok derdine derman olacak bir proje aslan mahallesinde kentsel dönüşüm. Biz diyoruz ki madem Aslan mahallesine bir kentsel dönüşüm gerekiyor Aslan mahallesindeki kentsel dönüşümle birlikte çevre yolu projesini de çözelim. Nalbant sokağın kuzeyine Aslan mahallesi dediğimiz bölgeyi roman vatandaşımızın ağırlıklı yaşadığı bölgeyi kamulaştıralım. Oradaki insanları oradan çıkartalım çünkü orada konut stoku da çok eski çok zor şartlarda yaşıyorlar. Şimdi insanlar asansörlü evlerde oturmak istiyorlar, doğal gazı olsun istiyorlar, evin önünde çocuk parkı olsun çocuk evin bahçesinde oyun oynayabilsin istiyorlar. Komşularıyla aşağıya inip bahçede sohbet etmek istiyorlar. Şehrin göbeğinde geçen yüzyıldan kalan mahalle görüntüsü veriyor orası bize orada 360 hane yaşıyor yani bugün TOKİ'nin yapmış olduğu bir TOKİ sitesi kadar insan orada yaşıyor. Bizde diyoruz ki bu insanlara böyle bir site oluşturalım 360 hanenin içinde yaşayabileceği bir TOKİ sitesi bir üçüncü etap o insanları oraya taşıyalım onlar orada konforlu evlerinde doğalgazla ısınan, otoparkı olan, asansörü olan, yeşil alanı olan, spor tesisi olan o sitede yaşasınlar orası 50 metrekarelik bir alan o 50 metrekarelik alanı biz yıkalım nalbant sokağı genişleterek batur caddesinin paralelinden yeni bir çıkış güzergahı yapalım hem yolu yapalım, hem orada otopark yapalım, hem yeşil alan yapalım, hem çocuk parkı yapalım kentin neye ihtiyacı varsa o 50 metrekare içinde çözelim hem tarihi kale surlarının önündeki eski binaları yıkmış olalım hem de tarihi kale surlarımızı gün yüzüne çıkartalım hem de çevre yolu sorununu bu şekilde çözmüş olalım" diye konuştu.

Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması
Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması
Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması
Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması

Hamster Coin, geri dönüşüm, Barış Ayhan, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçildi 23:14 Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçildi
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
23:14 Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı
23:14 Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçildi
23:01 Bıçak bileyen maymunun görüntüleri gündem oldu
23:00 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular
22:59 Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
22:58 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu
22:15 Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi
22:08 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok
22:07 Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık
21:13 Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir
Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı         
23:15
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 23:24:57. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement