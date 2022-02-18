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Başkan Ayşe Çakmak'tan 'çat kapı' ev ziyaretleri - Son Dakika

Başkan Ayşe Çakmak'tan 'çat kapı' ev ziyaretleri

18.02.2022 11:22
Başkan Ayşe Çakmak'tan 'çat kapı' ev ziyaretleri

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyor.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyor.

Esnaf ve halk ziyaretlerine büyük önem veren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, kent merkezinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talepleri birinci ağızdan dinliyor.

Çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Ayşe Çakmak'ı karşılarında gören ev sakinlerinin mutluluğu ise yüzlerine yansıyor.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Çakmak, evdeki yaşlılarla sohbet ederek çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Her fırsatta kent sakinleriyle bir araya geldiğini dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Kimi zaman esnaf, kimi zaman sivil toplum kuruluşu kimi zaman ev ziyareti yapıyoruz. Yani her fırsatta halkımızla bir araya geliyoruz. Talep ve önerilerini bizzat kendilerinden dinlemek daha iyi oluyor. Özellikle ev ziyaretlerinde hane sakinlerinin ilk defa bir belediye başkanını misafir etmenin heyecanını yüzlerinde görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çaldığımız her kapıda bizi gördüklerinde sevinçle karşılayan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şirinkuyu Mahallesi sakinlerinden Saadet Başal, "Belediye başkanımızın ziyaretlerini görüyorduk ancak çalan kapıyı açtığımda bir anda karşımda görünce çok mutlu oldum. Evimize beklemediğimiz bir anda misafir olması da ayrı bir heyecandı. Oturup sohbet ettik, taleplerimizi sordu. Ailem adına Ayşe Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Başkan Ayşe Çakmak'tan 'çat kapı' ev ziyaretleri
Başkan Ayşe Çakmak'tan 'çat kapı' ev ziyaretleri
Başkan Ayşe Çakmak'tan 'çat kapı' ev ziyaretleri

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Ayşe Çakmak, Siverek, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ayşe Çakmak'tan 'çat kapı' ev ziyaretleri - Son Dakika


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