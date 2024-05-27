Başkan Babat, 120 öğrencinin mezuniyet masraflarını karşıladı - Son Dakika
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Başkan Babat, 120 öğrencinin mezuniyet masraflarını karşıladı

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde 120 lise öğrencisinin mezuniyet töreni masrafını Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat karşıladı. Başkan Babat, her yıl öğrencilerin mezuniyeti için yemek ve pasta partisi düzenleniyor.

27.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:48
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Başkan Babat,120 öğrencinin mezuniyet masraflarını karşıladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 120 lise öğrencisinin mezuniyet töreni masrafını Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat karşıladı. Başkan Babat, her yıl öğrencilerin mezuniyeti için yemek ve pasta partisi düzenleniyor.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde okuyan 120 lise öğrencisi mezuniyet için Belediye Başkanı Alihan Babat'tan destek istedi. Başkan Babat, öğrencilerin talebini geri çevirmeyerek ilçede en iyi restorantı kiralayarak yemek ve pasta partisi düzenledi. Belediye Başkanı Babat, belde genelinde her yıl mezun olan öğrenciler için araç tahsis edip restorant kiralıyor. Yemek ve pastanın yanı sıra canlı müzik şöleni ayarlayarak öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Öğrenci ve öğretmenler okul önünde belediye görevlisi tarafından fotoğraflar çektikten sonra keplerini havaya fırlattı. Daha sonra İnceler Barajında bulunan restorantta akşam yemeği yenildi. Son olarak pasta kesip canlı müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar eğlenen öğrenciler Başkan Babat'a teşekkür etti. Halime Babat isimli lise öğrencisi "Başkanımız bizleri yalnız bırakmıyor her sene böyle etkinlik düzenliyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Nalin Babat ise Başkan Babat'ın her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyledi. Nalin Babat, "Başkanımız biz öğrencilerin yanında hep. Bu gün bize bir mezuniyet düzenledi, çok sevindik" diye konuştu.

Özge Babat isimli öğrenci ise "Çok güzel bir etkinlikteyiz. Arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçirdik. Bize bu imkanı sunanlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Babat, 120 öğrencinin mezuniyet masraflarını karşıladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Babat, 120 öğrencinin mezuniyet masraflarını karşıladı - Son Dakika

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