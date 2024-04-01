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Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük'te Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük'te Yeniden Seçildi

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük\'te Yeniden Seçildi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre yüzde 35.64'lük oy oranıyla 15 bin 344 oy alarak tekrar Bozüyük Belediye Başkanı seçildi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun yeniden seçilmesi Bozüyük'te büyük bir coşkuyla kutlandı.

01.04.2024 11:39  Güncelleme: 11:52
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre yüzde 35.64'lük oy oranıyla 15 bin 344 oy alarak tekrar Bozüyük Belediye Başkanı seçildi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun yeniden seçilmesi Bozüyük'te büyük bir coşkuyla kutlandı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrileri ile buluşan Başkan Bakkalcıoğlu, yoğun tezahüratlar eşliğinde hemşehrilerinin karşısına çıktı. Meydanı dolduran Bozüyüklüler Başkan Bakkalcıoğlu'nu hep bir ağızdan "Efsane Başkan" sloganlarıyla kutladılar. Yeniden kazanılan başkanlık binlerce Bozüyük'lünün coşkulu katılımıyla, havai fişek gösterileri eşliğinde, davullar zurnalar çalınarak, oynanarak kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrilerine hitaben teşekkür konuşması yapan Başkan Bakkalcıoğlu, "Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim; bugün Bozüyük, belediyeyi 5 yıl yönetecek belediye başkanını ve meclis üyelerini ve il genel meclis üyelerinin seçimini yaptı. Şu anda belediye başkanlığı seçiminde seçimin sonuna yaklaştık, arada fark çok büyük olduğu için biz bu kutlamaya şimdiden burada başladık. Ben öncelikle siz sevgili hemşehrilerime bana verdikleri büyük destek için çok teşekkür ediyorum. İnşallah söz verdiklerimizin hepsini bu 5 yıl içinde yapmanın yarından itibaren hiç vakit kaybetmeden yola çıkarak başlangıcını yapacağız. Şimdi bu süreç içerisinde ben hem Belediye Başkanı hem aday olarak diğer aday arkadaşlarla ilgili ağzımdan kötü söz çıkmadı, kötü söz söylemedim. Bu benim ahlak görüşüm. Ama ben bunu yaparken başka aday arkadaşlarım söyledikleri kendi ayıplarıdır. Bakın mesela en basitinden 'Bakkalcıoğlu kibirlidir, belediyenin önünden insan bile geçemez, kabul etmez' gibi laflar söylemişler. Bakın ben kibirli, yalnız bir insan olsam sizin gibi böyle büyük bir kalabalık burada olmazdı. 5 yıl görev yaptıktan sonra tekrar böyle göreve seçilmek benim için onurdur, şereftir ve Bozüyük'e hizmet için önümü açtınız. Tüm Bozüyük'e çok teşekkür ediyorum. Benim ailem burada, eşim her zaman en büyük destekçim oldu, ona da buradan çok teşekkür ediyorum. İki kızım var, kızlarım da yanımda, onlar da geldiler, iki tane torunum var ve damatlarım da geldi. Ailemin hepsi burada, benim için en kıymetli şey ailem, ama bir de sizlersiniz. Çünkü siz de benim ailemsiniz, benim bu küçük ailemle birlikte Bozüyük'ün tamamı benim ailem artık" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nun konuşması coşkulu kalabalık tarafından sık sık sloganlarla kesildi. Konuşmanın ardından Başkan Bakkalcıoğlu beraberindekilerle birlikte İsmet İnönü Caddesi üzerinde üzerinde yürüyerek hemşehrilerini selamladı, destekleri için teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca 100. Yıl Çarşı Meydanı'nda da hemşehrilerine hitap ederek kısa bir teşekkür konuşması yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük'te Yeniden Seçildi - Son Dakika

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