Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi

29.03.2022 12:21
Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek hemşerileriyle buluştu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek hemşerileriyle buluştu.

Gerçekleştirdiği dernek ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bakalcıoğlu, dernek lokaline yaptığı ziyarette Göynücek Köyü sakinleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyarette, dernek üyeleri ile sohbet ederek yapılacak projeler ile belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi, dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinledi, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından değerlendirme yapan Başkan Bakkalcıoğlu "Göynücekliler Derneği'ni ziyaret ederek hemşerilerimiz ile sohbet etme fırsatı bulduk. Bu akşam sıcak ve samimi sohbetleri ile bizleri ağırlayan Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Şenol Bahçe'ye, Yenidoğan Mahalle Muhtarımız Kahri İnci'ye, Göynücek Köyü Muhtarımız Beytullah Gül'e ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:34 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement