Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı

03.05.2022 10:39
Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı.

CHP Bozüyük İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen bayramlaşma programına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İlçe Başkanı İhsan Esel, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Programda ilk olarak İlçe Başkanı İhsan Esel misafirlerine "hoş geldiniz" diyerek herkesin bayramını kutladı. Ardından konuşan Başkan Bakkalcıoğlu da herkesin bayramını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Parti binasında herkesle tek tek görüşerek bayramlaşan Başkan Bakkalcıoğlu partililer ile bir süre sohbet etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı

YORUMLAR
500
Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı Polis teknenin Maltepe'ye yanaşmasına izin vermeyince CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, yüzerek kıyıya ulaştı Polis teknenin Maltepe'ye yanaşmasına izin vermeyince CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, yüzerek kıyıya ulaştı

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 10:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu partililerle bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement