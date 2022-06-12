Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor - Son Dakika
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Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor

12.06.2022 12:02
Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor

İlçede esnaf ve vatandaş ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdürerek günde ortalama 100 kişi ile mahalle buluşmalarında bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hamaset yerine hizmet belediyeciliği dilini esas alarak başarılı olduklarını söyledi.

İlçede esnaf ve vatandaş ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdürerek günde ortalama 100 kişi ile mahalle buluşmalarında bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hamaset yerine hizmet belediyeciliği dilini esas alarak başarılı olduklarını söyledi.

İlçede esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla oluşturduğu sıcak ve samimi iletişimle dikkat çekiyor. Önceliğinin siyaset değil, hizmet olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, hamaset yerine hizmet dilini kullanarak toplumun her kesimiyle gönül birlikteliği oluşturduklarını söyledi.

"Emanetin sahibi olan millet emreder"

Sorun ve taleplerin hızlı bir şekilde karşılanması için pratik çözümler ürettiklerini belirten Beyoğlu, "Dileyen her vatandaşımız bana ve ilgili birimlerimize arada hiç bir engel olmadan rahatlıkla ulaşabiliyor. Benim tabi ki mensubu olduğum parti ve siyasi hareket var. Ancak belediyecilikte hizmet kimliği, siyasi etiketten önce gelir. Bizden olan, bizden olmayan diye bir şey söz konusu olamaz. Efendi olan millettir. Emanetin sahibi olarak millet emreder, hizmetkar olarak da bizler gereğini yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'belediyeler siyaset değil, hizmet kurumlarıdır' söyleminin gereğini yapıyoruz. Biz burada başarılı olursak kentimiz gelişecek, halkımız huzurlu olacak ve bunun sonucu da elbette partimizin hanesine başarı olarak yazılacak. İstediğiniz kadar hizmet yapın, yol yapın, alt yapı yapın. Gönüllere girmedikten sonra anlamı olmaz. İlçemizin 48 mahallesinin her karışında hizmet yapmaya devam ederken, 400 bin vatandaşımızın tamamıyla temas kurup gönül bağı oluşturmak için yoğun bir gayretle yola devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor
Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor

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Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor - Son Dakika

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