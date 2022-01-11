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Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı - Son Dakika

Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı

11.01.2022 12:23
Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknolojinin geldiği son noktayı takip ederek, özellikle gençler tarafından hayata geçirilen birçok projeye destek verdiklerini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknolojinin geldiği son noktayı takip ederek, özellikle gençler tarafından hayata geçirilen birçok projeye destek verdiklerini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve kenti bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan E-Gençlik Birimi Teknoloji Atölyelerinde 2021-2022 akademik yılı hızlı bir şekilde başladı. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki üniversitelerin 16 farklı yarışma kategorisinde 13 İHA takımı, 5 insansız su altı sistemleri takımı, 5 roket takımı, 1 model uydu takımı, 3 yapay zeka takımı ve 3 elektrikli araç takımında oluşan toplam 30 teknoloji takımına destek verecek. Öğrenciler ise kendi kategorilerinde hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için teknoloji atölyelerinde çalışmaya başladı.

"Teknik altyapıyı hazır hale getirdik"

E-Gençlik Birimi bünyesinde teknoloji alanında çalışma yapan gençleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulan atölyelerin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Genç mühendis adaylarına çalışmaları için gelişmiş bir teknik altyapıyı hazır hale getirdik. Ekipman altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekan ve lojistik imkanlarımız gençlerimizin emrindedir" dedi.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak, Türkiye'nin teknoloji alanında yaptığı atılımların devamını sağlamak ve Kocaeli'yi bir teknoloji üssü haline getirmek için kurdukları E-Gençlik Birimi yeni nesil gençlik çalışmaları alanında yerelde oluşturulmuş ilk teknoloji gelişim projesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Kocaeli'deki üniversitelerin teknoloji takımlarına eğitim, mentör desteği, ihtiyaç duydukları teknik ve teknolojik malzeme desteği gibi farklı imkanlar sunuyoruz. Bu sayede katma değeri yüksek teknoloji çalışmalarına öncülük etmiş oluyoruz. Gençlerimizin önünü açarak onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yarışmalarda önemli başarılar sağlanıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde 2020-2021 akademik yılında 8 farklı yarışma kategorisinde 14 teknoloji takımı ve 234 öğrenciye destek verildiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, "Öğrenciler kendi kategorilerinde hazırlıklarını tamamlayarak projelerini hayata geçirdi. Teknoloji Atölyelerinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten gençlerin yetişmesini hedefliyoruz. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirecek atölyelerde "robotik ve kodlama", "arduino ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", İHA, Roket, "matematik ve fizik", "siber güvenlik", "mobil uygulama ve programlama", "yapay zeka", "havacılık ve uzak teknolojileri", "nanoteknoloji" gibi birçok alanda öğrenciler yarışlara hazırlık yapıyor" diye konuştu.

"Tecrübe aktarımı sağlanmaktadır"

E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinin kurumsal yapısıyla, mezunlar ve yeni öğrenciler arası bilgi birikim aktarımının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükakın "Yeni gelen öğrencilerimizin yeni projelere adaptasyonunu kolaylaştırıyor ve devamlılığın sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri de proje geliştirmek için Teknoloji Atölyelerimizden faydalanmaktadır. Süreçte akademik destek isteyen lise öğrencileri ile üniversite öğrenci takımlarımız bir araya gelmekte ve tecrübe aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca, teknoloji atölyelerinde desteklenecek takımlar; TÜBİTAK, TURKSAT, ASELSAN, T3 (Türkiye Teknoloji Tanıtım) Vakfı, TEKNOFEST ve BAYKAR gibi saygın teknoloji kurumları tarafından düzenlenen yarışmalarda önemli başarılara imza atacaklar. Ayrıca AUVSI-SUAS - (Association For Unmanned Vehicle Systems International - Student Unmanned Aerial Systems Competition), Shell Eco Marathon ve Formula Student gibi yurt dışında düzenlenen yarışlara katılabilecek teknoloji takımları desteklenerek uluslararası yarışmalarda gençlerimizin boy göstermesine de katkı sunmuş olacağız" ifadesini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı
Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı
Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı
Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı

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Tahir Büyükakın, Türkiye, Kocaeli, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın'dan Milli Teknoloji Hamlesine katkı - Son Dakika


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