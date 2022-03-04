Başkan Büyükkılıç: "Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi açılışa hazır" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi açılışa hazır"

04.03.2022 00:57
Başkan Büyükkılıç: "Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi açılışa hazır"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin yeni projesini tamamlayarak, açılışa hazır hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin yeni projesini tamamlayarak, açılışa hazır hale getirdi. Müzenin yakın zamanda vatandaşlara hizmet vereceğini duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Ahi Evran ruhunu yaşatacak" dedi.

Esnaf ve sanatkarlığın beşiği olan Kayseri'de değerleri yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen çalışmalar tamamlandı. Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan ve onarımı tamamlanan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin açılışa hazır hale geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran hakkında şu bilgileri verdi;

"Ahi Evran 1171'de Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuştur. 1190-1202 yılları arasında Horasan ve Maveraünnehir medreselerinde dini bilimler, tıp ve felsefe dersleri görmüştür. 1204 yılında Anadolu'ya gelen Ahi Evran, hür teşebbüs ve istihdama dayalı sanayi ve ticaret sistemi ile sanayi devrimini Kayseri'de başlatmıştır. 1205-1220'de Kayseri'de Ahmet Yesevi'nin öğretisiyle debbağlar birliğini kurmuştur. Anadolu Selçukluları zamanında esnaf ve sanatkar zümreleri tarafından kurulan teşkilata "kardeşim" anlamına gelen "ahi" kelimesinden türetilen "Ahilik" adı verilmiştir. Ahilik felsefesi Ahi Evran'in İslam tasavvufu öğretisine bağlı Ahiler tarafından Anadolu'ya yayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da ahilik teşkilatı önemli olmuştur. Kuralları, nizamı ve yazılı yaptırımları ile ahilik, birlik kavramını başlatan sivil toplum kuruluşlarının öncülerinden olmuştur."

Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran'ın yaşadığı mahalle ve hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından onarımının tamamlanıp 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi olarak kullanılmaya başladığını hatırlattı. Müzenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce yeniden onarımı ve teşhir tanzimi yapıldığını vurgulayan Büyükkılıç, "Bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık ve halıcılık olarak on bir farklı zanaatın anlatıldığı ve dönem eserlerinin sergilendiği modern müze olarak yakın zamanda yeniden hizmete açılacaktır" dedi. - KAYSERİ

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Esnaf ve Sanatkarlar, Ahi Evran, Kayseri, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi açılışa hazır' - Son Dakika


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