Başkan Büyükkılıç, Akkışla\'da büyük bir araç konvoyu ile karşılandı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde gittiği Akkışla ilçesinde büyük bir araç konvoyu ile karşılandı. Araç konvoyu ile birlikte Akkışla ilçesini mahalle mahalle gezen Başkan Büyükkılıç; "16 evladımız var, biz biriz, beraberiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Bu milletin birliğe, beraberliğe, hizmet belediyeciliğine ihtiyacı var" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile birlikte yoğurdu, kilimi ve gilaburusuyla meşhur, kadirşinas insanların diyarı Akkışla'yı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada onlarca araçlık konvoy ile karşılandı. Araç konvoyu ile birlikte Akkışla ilçesini mahalle mahalle gezen Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin gücünü, Akkışla ilçe sakinleri ile coşkulu bir şekilde yaşadı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Pınar'ın daveti üzerine kadınlarla bir araya gelen ve onlara hitap eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Malum son viraja girdik. Gece demeden gündüz demeden her kapıyı ziyaret edeceğiz. Biz gönüllerde yer etmeye çalışacağız. Kendimizi ifade edeceğiz. Bizim amacımız hizmet etmek. Malum Akkışla'mıza zaten Ayhan kardeşimizle el ele vermek suretiyle hizmet ettik. Daha fazlasını inşallah birlikte yapacağız. Ayhan başkanımızın 5 sene içerisinde yaptığı hizmetleri gördünüz. Sizler bizim kalemizsiniz" diye konuştu. Daha sonra ilçeyi karış karış gezen ve ilçede vatandaşlara hitap eden Büyükkılıç, "Sizlerle gurur duyuyoruz, ne zaman gelsek bizi samimiyetle karşılıyorsunuz. Sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları yakinen takip ediyorsunuz, üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "AK Parti hizmet ve eser belediyeciliğidir. İcraat yapan bir partidir. Ayhan Başkan, Memduh Başkan nerede, Akkışla oradadır, hizmeti el ele, gönül gönle hep beraber buralara yağdıracağız. Çok şükür sizleri mahcup etmedik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanları sizinledir. 16 evladımız var, biz biriz, beraberiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Bu milletin birliğe, beraberliğe, hizmet belediyeciliğine ihtiyacı var" şeklinde konuştu. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise "Akkışla Türk bayrağını dağlara asmış. Dağlara mührünü vurmuş. Cumhur İttifakı'na da mührünü vurur. Gönlünde Türkiye sevdası. Memduh Başkanım güzel şeyler söyledi. Gerçekten, Büyükşehir'de Memduh Başkanıma, Akkışla'da Ayhan Başkanıma desteklerinizi verin. Bu istikrar, bu güven, bu huzur, bu hizmetler devam edecek. Akkışla'ya daha fazlası layık. Allah'ın izniyle 5 yıl içerisinde bunlar da yapılır. Allah hepinizden razı olsun Ramazan'ınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

İlçe sakinleri, Başkan Büyükkılıç'a 'Akkışla sizinle gurur duyuyor' sloganları atarak, destek verdi. - KAYSERİ