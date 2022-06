Başkan Büyükkılıç, Anadolu'da ilk ve tek olan AR-GE Merkezi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğinde Et ve Et Ürünleri Araştırma-Geliştirme İstasyonu Projesi çerçevesinde hayata geçirilen Et ve Et Ürünleri Ar-Ge Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Ticaret Borsası tarafından, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen proje erçevesinde kentte et ve et ürünlerinde faaliyet gösteren tüm firmaların yararlanabileceği bir Araştırma Geliştirme Merkezi hayata geçirildi. Merkez, Anadolu bölgesinde et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren ilk ve tek Ar-Ge laboratuvarı olarak uzman kadrosu ve yeni nesil teknolojik cihazları ile çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karpuzatan bölgesinde faaliyete geçen Et ve Et Ürünleri Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Ar-Ge Merkezi yönetimi tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç'a Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de eşlik etti.

Firmaların, et ve et ürünlerinin kalite takibinde önemli rolü olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik, duyusal analizlerini yaptırabildiği laboratuvarda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, uzman gıda mühendislerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Uzmanlar, et ve et ürünlerinde protein tayini, yağ tayini, nem tayini, kül miktarı analizi, renk tayini, nitrit nitrat miktarının belirlenmesi, tekstür analizi gibi analizlerin yanı sıra yabancı tür tayini analizi ve mikrobiyolojik analizlerin yapıldığını uygulamalı olarak Başkan Büyükkılıç'a detaylı bilgiler eşliğinde anlattılar.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, uyumlu ve dayanışmayı önemseyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ederek, "Bizler de ORAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak konuyu sahiplenmek suretiyle yönetimde bulunan değerli valilerimizin, belediye başkanlarımızın ikna edilmesi ve bu konuya sahip çıkması sürecinde böyle bir Ar-Ge Merkezi ortaya çıktı. Bu merkezin şu anda hayata geçirilecek olsa 6 milyon TL'lik bir yatırım gerektiriyor. Demek ki zamanında verilen kararlar doğru kararlar ve ihtiyaca cevap verilecek bir çalışma" dedi.

Kayseri denilince akla pastırma, sucuk ve mantının geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, konuşmasında "Bunların hepsinin coğrafi işaretleri bizde. Böyle güzel bir ortamda Kayseri'mizin şanına yakışır, bu kategoride en üst ligde olan bir şehir olarak sağ olsun Borsamız bu konuda güzel bir Araştırma Merkezi ortaya çıkarttı. Uygulamaları ile sonuçları gördük. Teknolojinin en güzel ürünlerini görmenin keyfini yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz şehrimizi seviyoruz, insanlarımıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Dayanışmanın hepimiz için zenginlik olacağının farkındayız. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise Karpuzatan Bölgesinde Et ve Et Ürünleri Araştırma, Geliştirme Laboratuvarı kurduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti. Bağlamış, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Burada özellikle Memduh Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Çünkü Oran Kalkınma Ajansı'ndan destek almamıza her aşamada yardımcı oldu. Biz 950 bin TL ORAN Kalkınma Ajansı'ndan hibe alarak özellikle Kayseri'de üretim yapan et ve et üretimleriyle ilgili liderlik yapan üreticilerimize burada üretim aşamasında hataya sebebiyet veren koşullara engel olma adına Kayseri Ticaret Borsası olarak laboratuvarımızda hizmet vermeye çalışıyoruz. Et ve Et ürünlerinin yanı sırada inşallah ilerleyen süreçlerde baharatlarla ilgili de araştırma ve geliştirme sistemini Kayseri'ye kazandırmış olacağız. Biliyorsunuz özellikle sucuk ve pastırmada liderlik yapıyoruz. Süreci inşallah yıllar boyunca devam ettirmeye çalışıyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz günden beri hem şehrimiz hem de üyelerimize, üreticilerimize destek vermeye gayret içerisindeyiz. Bundan sonra da inşallah bu süreci devam ettireceğiz."

Böyle bir tesisin kazandırılmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kayseri Ticaret Borsası'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri'nin Türkiye'nin en önemli et üretim merkezlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin Türkiye'deki en önemli et üretim merkezlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Şahin, bu merkezde tüketiciye gitmeden önce yeni geliştirilecek olan ürünlerin bu alan içerisinde bağımsız birimler tarafından testleri yapılacağını anlatarak, "Bu ekiple üreten bir Kayseri'de çok daha kaliteli ürünleri ülkemizdeki hak ettiği yeri koruyacak ve daha ileriye götürecektir diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ