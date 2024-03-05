Avrupa Birliği Büyükelçileri Kayseri\'yi Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve 17 büyükelçinin yer aldığı 21 kişilik heyeti, makamında kabul etti.
Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 Programı kapsamında kente gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve 17 büyükelçinin yer aldığı 21 kişilik heyet ile AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Murat Cahid Cıngı, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Büyükkılıç'ın belediye girişinde karşıladığı Avrupalı büyükelçilere çiçek takdim edildi.
Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sizleri Kayseri'mizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kayseri'miz 6 bin yıllık geçmiş, 4 bin yıllık ticari ortamı, yasaları yazan, oluşturan bir yaklaşım içerisinde ticaret ve sanayi şehridir" dedi.
Kayseri'yi sadece ticaret ve sanayi şehri olarak görmekten ziyade tarım ve hayvancılık alanında da ön plana çıkarma yolunda gayret gösterdiklerini anlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin, ciddi manada altyapı sorunu olmayan bir şehir olduğunu, yeşil üretimi, yeşil yönetimi, yeşil organize sanayi sürecini önemseyen çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
"Şehrimizi Avrupa Birliği Kriterlerine Uyacak Şekilde Yönetmeye Gayret Ediyoruz"
Büyükkılıç, çevreci bir yaklaşım ile yeşili kent ile buluşturma yönünde özen gösterdiklerini belirterek, "İş adamlarımızla, sanayi kuruluşlarımızla iş birliği halinde şehrimizi Avrupa Birliği kriterlerine uyacak şekilde yönetmeye, o sürece dahil olma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. 150 civarında ülkeye ihracat yapan, Avrupa ülkeleri ile hem ithalat hem ihracat düşüncesinde ön plana çıkan bir şehir olduğumuzu paylaşmak isterim" diye konuştu.
Akıllı şehir projeleri ile ilgili yerel yönetim, kamu, kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde çalışmaların sürdüğünü, Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, dirençli kentler konusunda da Afet Daire Başkanlığı'nı hayata geçirdiklerini, bu alanda daha disiplinize bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini anlattı.
"Kayseri, Ulaşımı Rahat Bir Şehir"
Büyükkılıç, 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran bir belediye olarak anıldıklarını yatırımların yüzde 43'ünü de taşraya kaydırma çabası içerisinde olduklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, havayolu, karayolu ve demiryolu ile kente ulaşımın rahat olduğunu ifade ederek, "Kayseri'miz güvenli bir liman, Orta Anadolu'nun göbeğindeyiz, merkezindeyiz, bu güzel şehrimize ulaşım kolaylığı var. Havayolu ile İstanbul'dan Kayseri'ye 1 saatte, Erciyes Kayak Merkezi'mize de 20 dakikada rahatlıkla ulaşabilirsiniz" dedi.
Başkan Büyükkılıç, ithalatın iki katı kadar ihracat yapan bir şehirden bahsederek, "Amacımız insanların hem konforunu arttırmak hem de ekonomiye yük olmamaktır. İthalatımızın iki katı kadar ihracat yaptığımız yönünde rakamlar da bizleri keyiflendiriyor" şeklinde konuştu.
Büyükkılıç, 5 üniversitenin kendisinden uluslararası bir ölçekte söz ettirdiğini, Kayseri'de tüm ülkelerden öğrencilerin olduğunu, Kayseri'nin dinamik bir şehir olduğunu anlattı.
AB projeleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin oldukça büyük projeleri olduğunu ve hayata geçtiğini ifade eden Büyükkılıç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a bugüne kadar yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, daha fazlasını beklediklerini ifade etti.
Büyükelçiler Kayseri Ekonomisinden Övgüyle Bahsettiler
Kendilerini kabul edip misafirperverlik gösterdikleri için teşekkür ederek konuşmasına başlayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise Kayseri'ye defalarca geldiğini dile getirerek, Kayseri ekonomisinin çok dinamik, sınai, ticari ve tarımla ilgili faaliyetlerin de ön planda olduğunu öğrendiklerini paylaştı.
Avrupalı diplomatlar ile birlikte Kayseri'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Meyer-Landrut, kentin işleyişi ve nitelikleri ile ilgili birebir bilgi alma fırsatı bulduklarını da dile getirdi. Konuşmasında Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkinin en önemli unsurunun ekonomi ve ticaret olduğunu da sözlerine ekleyen Meyer-Landrut, bu ilişkilerin gelişmesinde sanayici ve iş insanlarının büyük bir etkisinin söz konusu olduğunu vurguladı.
"Kayseri Çok Güzel Bir Dağa Sahip"
Ziyarette konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, meslektaşlarının ülkesinde kar ve kayak sporunun büyük bir yer önem arz ettiğini dile getirerek, Kayseri'nin de bu anlamda çok güzel bir dağa sahip olduğunu ve önemli olduğunu kaydetti.
"Kayseri Yeniliğe ve Yenilikçiliğe Açık Bir Şehir"
Dumont, iklim değişikliği konusunda yaşanan sıkıntılar düşüncesinde Kayseri özelinde konunun nasıl değerlendirildiğini ve bu konuda iş birliği yapılmasının mümkün olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin de iklim değişikliğinden etkilendiğini ve Kayseri'nin bu konuda duyarlılık gösteren bir şehir olduğunu aktardı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini, suların daha dikkatli kullanılmasına yönelik gayret gösterilmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. Büyükkılıç ayrıca çevre ile ilgili karbon ayak izi konusunda da gerekli duyarlılığın gösterilmesi yönünde gayretleri olduğunu sözlerine ekledi. Büyükkılıç, Erciyes'te de suni karlama ile zaman zaman eksik olan kar ihtiyacının tamamlandığını belirterek, "Kayseri yeniliğe ve yenilikçiliğe açık bir şehir" dedi.
Büyükkılıç, küresel ısınmayı önemseyen bir yaklaşım içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Sulamalarımızı kapalı sulama ve damlama yöntemiyle çalışmalar yaparken aynı zamanda enerji boyutunda GES projelerini hayata geçiriyoruz. GES projelerimiz var. Biyogaz projelerimiz var. Yağmur suyu hasadı diye projelerimiz var. Aynı zamanda pis su kanalına yağmur sularını vermiyoruz. Onları ayrı bir kanal marifetiyle tekrar değerlendirme düşüncesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğalgazla ilgili kombi projelerimiz var. İhtiyacı olan ailelere kombi hediye ediyoruz. Dolayısıyla bütçelerine katkı sağlamış oluyoruz. Kömür kullanımını engellemeye çalışıyoruz. 16 ilçemizin hepsine doğalgazı ulaştırmış sayılırız. Hava kirliliği konusunda da epeyce yol aldık. Yaşanacak şehir Kayseri." - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Avrupa Birliği Büyükelçileri Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?