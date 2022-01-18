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Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

18.01.2022 13:21
Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da belediyede oluşturulan kriz masasını ziyaret ederek, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'dan son durum hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da belediyede oluşturulan kriz masasını ziyaret ederek, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'dan son durum hakkında bilgiler aldı.

Deprem üssünün Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi olduğunu açıklayan Başkan Büyükkılıç, "Şuanda Bünyan'ımızdayız. Öncelikle değerli Kaymakamımıza, başkanımıza onların şahsında Bünyanlı hemşerilerimize de 'geçmiş olsun' diyoruz. Tabi asıl deprem merkezi Sarıoğlan Palas bölgesi ama gerek şehir merkezimizde gerekse çevre ilçelerimizde hissedildi. Buradan aldığımız bilgiler doğrultusunda, gece sabaha kadar seyrini takip ettik. Arkadaşlarımız bize sürekli bilgi akışını sağladı. Yerinde gözlemlediğimiz kadarıyla bazı evlerde çatlaklıklar söz konusu ama Allah'a şükürler olsun yıkılma söz konusu değil" diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, GECEDEN BERİ ANLIK OLARAK TAKİPTE

Büyükkılıç, tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını belirterek, "Sahada gerek itfaiyemiz gerek ise AFAD ekibimiz incelemeleri, değerlendirmeleri yapıyorlar. Alınması gereken tedbirler bağlamında, yapılması gereken destekler bağlamında ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Valimiz ile de Sarıoğlan bölgesindeki incelemeleri yaptık. Kendileri Felahiye tarafına geçti, biz de Bünyan tarafına geçtik. Böylece bölgeyi, sahayı tarama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde bilgi verildi ama incelendiğinde ciddi bir hasarın ya da ciddi bir sıkıntının olmadığı yönünde ön tespitler yapıldı. Çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Geceden beri anlık olarak takip ettiklerini, gerek görüntülü, gerekse yazılı olarak ekiplerden bilgi akışı sağlandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kriz masasından sahada olan tüm ekiplere kadar teşekkür ederek, tüm Kayserililere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIM HEMEN OLAYA MÜDAHİL OLDU"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, Başkan Büyükkılıç'ın olaya anında müdahil olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gece 2 buçuktan beri kaymakamımız ile birlikte kriz masası oluşturarak ilçemizdeki hasarları yerinde inceledik. Hamdolsun öyle büyütülecek bir hasarımız yok, can kaybımız yok çok şükür. Değerli Büyükşehir Belediye başkanım sağ olsunlar hemen olaya müdahil oldular, kıymeti İtfaiye Daire Başkanımız olaya müdahil oldu. Onun talimatları ile biz de bütün arkadaşlarımızı çağırarak, Bünyan'daki hasar oluşabilecek ortamdaki tüm evleri ziyaret ettik."

Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçe esnafını da gezerek, esnaflara ve ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

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Memduh Büyükkılıç, Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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