Başkan Büyükkılıç, Bünyan\'ı Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i ziyaret etti.

Yapılan ziyaretle ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Bünyan'ımızı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç Beyefendi'yi; Başkan Yardımcılarımız, MHP İlçe Başkanımız Tevfik Düzen ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç ve yönetimi, Belediye Meclis Üyelerimiz, ilçe oda başkanlarımız ve mahalle muhtarlarımız eşliğinde misafir ettik. Ziyaretlerinde ilçemize yapılan ve yapılması planlanan projelerimiz üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretlerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç Bey'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ