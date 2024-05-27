Başkan Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı\'nı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti.

27.05.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar ziyaretinde doktorluk yaptığı yıllardaki hastaları ile karşılaşan Büyükkılıç'a, bir vatandaş "Hastanızdım bir zamanlar, gerçekten harikaydınız" sözleri ile teşekkür ederken, Başkan Büyükkılıç da "Estağfurullah. Biz sizlere dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde kentte üretim ve istihdamın artmasına katkı sunmaya gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, bu doğrultuda kadın kooperatiflerini güçlü şekilde desteklemeyi sürdürüyor. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda "Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Fuarı'nda da vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, fuar alanında kurulan stantları dolaşarak kadın kooperatiflerinin emektar üreticileri ile keyifli sohbetler gerçekleştirdi ve ürettikleri ürünler hakkında bilgiler aldı. Fuar ziyaretinde doktorluk yaptığı yıllardaki hastaları ile karşılaşan Büyükkılıç'a, bir vatandaş "Hastanızdım bir zamanlar, gerçekten harikaydınız" sözleri ile teşekkür ederken, Başkan Büyükkılıç da "Estağfurullah. Biz sizlere dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Büyükkılıç, fuarda alışveriş yapan vatandaşlara halka tatlı ikramında da bulundu.

Kayseri 2'nci Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Türk Mutfağı Haftası'nda Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret ederek, şehrimizin üreten maharetli kadınlarını, esnaflarını ve alışveriş yapan hemşehrilerimizin keyifli pazar günlerine ortak olduk" diye konuştu.

Fuarda Büyükkılıç'a vatandaşların ilgi ve sevgisi yoğun olurken, Başkan Büyükkılıç Kayserililerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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