Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen'i ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen'i ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen\'i ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen'e iade-i ziyarette bulunarak, başarı dileklerini iletti.

28.08.2024 10:54  Güncelleme: 10:57
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen'e iade-i ziyarette bulunarak, başarı dileklerini iletti.

Yerel yönetimler ile kamu kurum kuruluşlarının dayanışmasına ayrı bir önem veren ve bu noktada sergilediği dayanışma örnekleri ile takdir toplayan Başkan Büyükkılıç, kentteki kamu kurumlarında yeni görev alan idarecilerle bu anlayış çerçevesinde bir araya geliyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan ve geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Coşkun Esen'e iadeiziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerini iletti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, Esen'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, "Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Coşkun Esen'e iadeiziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Değerli müdürümüze yeni görevinde başarılar diler, yeni eğitim öğretim yılının şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen'i ziyaret etti - Son Dakika

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