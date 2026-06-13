Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası\'nda istişare toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) istişare toplantısına katılarak sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Gencinden yaşlısına, işçi ve emekçisinden kamu personeline, sağlık çalışanından kolluk kuvveti mensubuna, çiftçisinden sanayicisine, sporcusundan eğitimcisine kentin her kesiminden vatandaşlarla çeşitli vesilelerle sık sık bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bu kez sanayici ve iş insanları ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) istişare toplantısına katıldı. KAYSO'da gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kayseri'de düzenlenen ve önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan fuarların ele alındığı toplantının ardından değerlendirmeler bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Büyüksimitci'nin ev sahipliğinde, Sayın Valimi Gökmen Çiçek, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve sanayicilerimiz ile Kayseri'mizi fuarlar şehri yapmak adına gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk" dedi.

Büyükkılıç, ayrıca Kayseri'nin üretim üssü bir şehir olduğuna dikkat çekerek, şehrin üretim gücünü ve ülke ekonomisine katkısını arttırmanın önemine vurgu yaptı.

Kayseri Sanayi Odası istişare toplantısı günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KAYSERİ