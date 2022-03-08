Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti

08.03.2022 10:01
Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Hisarcık sanayi sitesi esnaflarımızı, Esnaf Odası Başkanımız Ali Tosun ile birlikte ziyaret ettik. Alın teriyle, emeğiyle çalışan çok kıymetli esnaf kardeşlerimizi dinledik. İlçemiz sanayisinin gelişmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için istişarelerde bulunduk. Her zaman yanlarında olduğumuz değerli esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti
Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti
Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti
Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti

YORUMLAR
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Fatih Çalışkan, Esnaf Odası, Hisarcık, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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